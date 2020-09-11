استخدموا جامع أكودة .. تونس تعتقل 11 شخصا فى هجوم سوسة الإرهابى

وفى بيان رسمى، قال سفيان السليطى، الناطق الرسمى للقطب القضائى لمكافحة الإرهاب فى تونس، إن تم أمس الخميس، إيقاف شخصين، أحدهما من مدينة سوسة، وهو صديق أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، والثانى هو القائم بشؤون جامع أكودة، المدينة التى وقع فيها الهجوم.

وفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، أكد السليطى أن القائم بشؤون جامع أكودة، أعطى المجموعة الإرهابية مفاتيح "لتسهيل اجتماعاتها السرية فى الجامع"، مضيفًا أن "هذه العناصر استعانت بمقص كبير الحجم تم حجزه فى مسرح العملية الإرهابية، تبين لاحقاً أنه تابع للجامع".