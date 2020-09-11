هبوط أسعار الذهب إلى 1938 دولار للاوقية

هبوط أسعار الذهب إلى 1938 دولار للاوقيةهبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة الى 1938 دولار للاوقية مع انتعاش الدولار الأمريكي، فيما لا يزال المعدن النفيس في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع ناجم عن فيروس ( كورونا ).

وتراجع سعر الذهب بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش 0.8 بالمائة إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول عند 1965.94 دولار يوم الخميس.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 بالمائة إلى 1945.50 دولار.

وجاء هذا التراجع مع انتعاش مؤشر الدولار من تراجع كبير مقابل اليورو في الجلسة السابقة، حيث يزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب 28 بالمائة منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس (كورونا).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 1.3 بالمائة إلى 26.58 دولار للأوقية فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.7 بالمائة إلى 2277.97 دولار، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 922.29 دولار .