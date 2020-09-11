أخيرا .. لبنان يعلن السيطرة على حريق مرفأ بيروت

أعلنت قوات الدفاع المدنى اللبنانى، اليوم الجمعة، إخماد آخر ألسنة اللهب من حريق مرفأ بيروت الذى اندلع أمس الخميس، بمشاركة إطفاء ومروحيات الجيش، وذلك بعد قرابة شهر من انفجار هائل دمر المرفأ والمنطقة المحيطة به.





وغطت سحابة ضخمة من الدخان الأسود عدة أحياء فى بيروت منذ أمس الخميس، فيما أعلن المسؤولون اندلاع الحريق بسبب أعمال اللحام أثناء إصلاحات بعد انفجار الميناء فى الشهر الماضى، ما تسبب فى ذعر فى مدينة لا تزال متوترة بعد الانفجار يوم 4 أغسطس. وقال الدفاع المدنى فى بيان، إن أفراد الإطفاء أخمدوا النيران صباح اليوم بعد أن عملوا طوال الليل، وبردوا الموقع لتجنب اشتعاله مرة أخرى. وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون، فى اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى، مساء الخميس، إن الحريق قد يكون ناتجًا عن تخريب أو خطأ فنى أو إهمال، مطالبًا بتحقيق سريع.

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