اليونيفيل تحقق فى اختراق طائرة مسيرة إسرائيلية أجواء لبنان

وقال المتحدث باسم "اليونيفيل" إن هذا القرار جاء بعد "إبلاغ هيئته من طرف السلطات اللبنانية بإسقاط الطائرة فى منطقة عيتا الشعب ومعاينة وفد من اليونيفيل الموقع والطائرة"، مشيرا إلى أن القضية ستتابع مع الطرف الإسرائيلى المسؤول المفترض عن اختراق الأجواء اللبنانية.
وأضاف الناطق أن "الانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية من قبل الطائرات الإسرائيلية"، تشكل "انتهاكا للقرار 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وهى تؤدى إلى تصعيد التوترات، كما يمكن أن تؤدى إلى حوادث تهدد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل"، وذكر بالإدانات التى عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة لانتهاكات السيادة اللبنانية فى عدة مناسبات وبدعواته لاحترام القرار الأممى 1701.
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