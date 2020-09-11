الصومال : 3 قتلى بينهم رئيس الغرفة التجارية فى تفجير انتحارى وسط كسمايو

ووفقًا لوسائل إعلام صومالية، قال شهود عيان إن انتحارى فجّر نفسه بحزام ناسف قرب مقار رسمية منها مقر الشرطة والمحكمة والمسجد الكبير وسط مدينة كسمايو، عاصمة ولاية جوبلاند.
وأشار الشهود، إلى أن التفجير الانتحارى كان يستهدف أيضًا مسؤولين بولاية جوبلاند، حيث قتل رئيس غرفة تجارة كسمايو، شافى رابى كاهن، خلال الانفجار، وأصيب عدد من طاقم الحراسة الخاص به.
وكانت 7 قذائف هاون على الأقل سقطت على عدة مناطق فى العاصمة الصومالية مقديشيو، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن تدمير منازل دون وقوع خسائر بشرية، حيث استهدف القصف مديريات: حمروينى، وحمر ججب، وشنجانى، وابرى، ورتا نبدا، وبونطيرى، إضافة إلى محيط القصر الرئاسى وأجزاء من مطار مقديشيو الدولى.
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