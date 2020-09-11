عاجل .. عقيلة صالح : نعمل على توحيد مؤسسات ليبيا وتشكيل حكومة وطنية

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن المجلس يعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة وطنية موحدة.



قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن المجلس يعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة وطنية موحدة. وحسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية، اليوم الجمعة، أضاف صالح "نعمل على توزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، طبقاً للعرف السائد منذ الاستقلال سنة 1951".

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