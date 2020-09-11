فيديو .. استهداف وتدمير مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية





نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، فيديو يظهر اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة كانت قد أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية من اليمن باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين، حسبما أفادت قناة "العربية".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس الخميس اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه نجران جنوب السعودية. وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف المشتركة "تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران". وأوضح المالكى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائى والإرهابى لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف فى التصدى لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدى لها. وأكد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية".

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