السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحب بنتائج حوار المغرب

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، بالتقدم المحرز فى الأزمة الليبية من قبل الأطراف المشاركة فى مناقشات بوزنيقة المغربية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقالت السفارة الأمريكية فى بيان صحفى عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تهنئ السفارة الأمريكية المشاركين فى مناقشات بوزنيقة على التقدم المحرز، حتى الآن فى مناقشاتهم وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة فى المغرب فى وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضافت السفارة الأمريكية: "بجانب تلك المحادثات التى يسّرتها الأمم المتحدة فى مونترو "سويسرا" مطلع هذا الأسبوع، نشهد انعقاد عدد من المشاورات المثمرة بين الجهات الليبية الرئيسية، مما يعكس الرغبة العميقة لمعظم الليبيين فى إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا".

يذكر أن المفاوضات الليبية - الليبية قد استؤنفت برعاية المغرب قبل أيام، فى مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة الرباط، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

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وأعلن المفاوضون الليبيون، أمس الخميس، فى بيان، عن التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولى المناصب السيادية، واتفق طرفا النزاع فى ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.

وتابع البيان: "اتفق الطرفان على استرسال هذا اللقاءات فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين التى تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق".

وتعليقا على نتائج الحوار الليبى فى المغرب، قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، إن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، مضيفًا "وسيكون المجلس الرئاسى والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أى منطقة من الوطن".