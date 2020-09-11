عون : العثور على مواد متفجرة بمرفأ بيروت بعد الانفجار ظلت مخزنة 15 عاما

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الجمعة، إن عدة أطنان من مادة شديدة الانفجار عُثر عليها فى مرفأ بيروت، بعد أسابيع قليلة من إلقاء اللوم على المادة الكيماوية نفسها فى انفجار هائل هناك، ظلت مخزنة لمدة 15 عاما، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وكان الجيش، قد قال فى الثانى من سبتمبر، إنه اكتُشف 4350 كيلوجراما من مادة نترات الأمونيوم مخزنة بالقرب من المرفأ، ونترات الأمونيوم مادة شديدة الانفجار كانت سببا فى الانفجار، الذى وقع فى الرابع من أغسطس وأودى بحياة نحو 190 شخصا ودمر مساحة واسعة من بيروت.

كان انفجار الرابع من أغسطس قد تسببت فيه كمية أكبر بكثير من تلك المادة بلغت حوالى 2750 طنا، وقال مسؤولون إن تلك الكمية ظلت مخزنة فى المرفأ لنحو ستة أعوام دون مراعاة شروط السلامة.

وبعد اجتماعه مع كبار مسؤولى الجيش المشرفين على العمل فى موقع المرفأ المدمر، قال الرئيس ميشال عون فى بيان "خلال عمليات البحث فى المرفأ تم العثور عند مدخله على 4350 كيلوجراما من نترات الأمونيوم موجودة فى مستوعبات منذ العامين 2004 و2005، فتم إتلافها فى حقول التفجير المخصصة لذلك".

وأضاف "تم الكشف على 143 مستوعبا فيها مواد قابلة للاشتعال".