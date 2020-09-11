خارجية البحرين : الاتفاق مع إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية

اعتبر وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، أن اتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف المبادرة العربية للسلام ويمثل "خطوة واقعية لمواجهة تحديات استراتيجية"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال الزيانى إن مملكة البحرين "تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطينى الإسرائيلى بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق".

ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة".

وأوضح أن الاتفاق الذى جرى الإعلان عنه الجمعة، "سيساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم".

وأكد الزيانى "أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإسرائيل، والذى ساهم فى وقف ضم الأراضى الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام فى الشرق الأوسط".

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كما أكد "أهمية الخطوة التاريخية التى قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه؛ لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط بجهود بارزة من فخامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخى".

وتابع: "ثانى دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل فى 30 يوما!"، فى إشارة إلى اتفاق السلام الذى أبرمته الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أمريكى بحرينى إسرائيلى مشترك، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.