مجلسا الشورى والنواب البحرينيين يرحبان بالاتفاق مع إسرائيل

وجاء فى بيان رسمى إن الاتفاق يأتى استمرارا لجهود مملكة البحرين فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام فى جميع أنحاء العالم.
وشدد مجلس الشورى ومجلس النواب على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضح البيان أن "مجلس الشورى ومجلس النواب وإذ يباركان إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل، فإنهما يؤكدان على أن هذه الخطوة تصب فى مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها ، كما وتأتى فى سياق النهج البحرينى الأصيل والتاريخ العريق فى تعزيز الانفتاح والتعايش مع الجميع، والتماسك المجتمعى فيها بين مختلف الأعراق و الديانات".
وأكد المجلسان دعمهما لهذه الخطوة التاريخية تجاه تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، و"إقامة الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين الذى من شأنه أن يبنى على التحول الإيجابى الحالى فى الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار فى المنطقة".
كما أشادا بالدور القيادى لدولة الإمارات العربية المتحدة وولى عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فى الإعلان بتاريخ 13 أغسطس عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
وأعرب مجلس الشورى ومجلس النواب عن تأييدهما لقبول مملكة البحرين دعوة الرئيس الأميركى لحضور مراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر الجارى فى البيت الأبيض، وقيام وزير الخارجية البحرينى بتوقيع إعلان السلام.
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