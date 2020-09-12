الإريانى يطالب المجتمع الدولى بدعم اليمن فى مواجهة الإرهاب الإيرانى

حذر وزير الاعلام اليمنى معمر الإريانى العالم من الآثار الكارثية لعمليات غسيل الأدمغة التى تقوم بها مليشيا الحوثى المدعومة من ايران لعشرات الآلاف من الأطفال، ومساعيها انشاء جيل من الارهابيين المعبئين بالافكار الارهابية المتطرفة والشعارات العدائية وثقافة الموت والكراهية للآخر، والذين سيشكلون خطرا ارهابيا على العالم أجمع وليس اليمن فقط‏.





وقال وزير الإعلام اليمنى، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، "تحل علينا ذكرى هجمات 11 سبتمبر الدموية لتذكر العالم اجمع بخطورة التهاون والتقاعس عن مواجهة التهديد الذى تمثله الجماعات والافكار الارهابية المتطرفة بكافة أشكالها وصورها، وضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه السياسية والفكرية والمادية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين‏". وأضاف "أن هذه الذكرى مناسبة لتذكير العالم بالخطر الذى يمثله الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران واستخدامه الاراضى اليمنية منطلق لانشطته الارهابية، واستهداف الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "إيرانية الصنع"، ومهاجمة ناقلات النفط وتهديد خطوط الملاحة الدولية، تنفيذا للأجندة الايرانية‏ التخريبية فى المنطقة". وطالب الاريانى المجتمع الدولى بدعم الحكومة والشعب اليمنى الذى يخوض بإسناد من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية معركة مصيرية مع ارهاب ملالى ايران واداتهم الحوثية التى لا تقل خطورة عن تنظيمى "القاعدة، داعش" للحيلولة دون وقوع حركة التجارة العالمية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب رهينة لإملاءات نظام طهران.

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