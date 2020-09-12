ملك البحرين يؤكد ضرورة حل الدولتين للتوصل لسلام عادل وشامل

أكد ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجى، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيرا بذلك إلى فلسطين وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.





جاء ذلك فى اتصال هاتفى، تلقاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو. Advertisements وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق اسلام مع إسرائيل. ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض. وقال الزعماء الثلاثة فى بيان مشترك إنهم اتفقوا على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

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