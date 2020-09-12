ملك البحرين يؤكد ضرورة حل الدولتين للتوصل لسلام عادل وشامل

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جاء ذلك فى اتصال هاتفى، تلقاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمشاركة رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال اليوم الجمعة، إن البحرين انضمت إلى الإمارات فى إبرام اتفاق اسلام مع إسرائيل.
ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
وقال الزعماء الثلاثة فى بيان مشترك إنهم اتفقوا على "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".
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