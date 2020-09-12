البحرين : إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادى يخدم المصالح العليا

أكد وزير الداخلية البحرينى، الفريق أول، راشد بن عبدالله آل خليفة، أن إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، يعد إجراء سياديا ويمثل موقفا شجاعا يعكس حكمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.





وأشار الشيخ راشد بن عبدالله آل الخليفة، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، فى وقت مبكر السبت، إلى أن هذا الأمر سينعكس على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين، داخليا وخارجيا، ويساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار. وأوضح وزير الداخلية أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل، وممتد فى إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة . ورحب مجلسا الشورى والنواب فى البحرين، فى وقت سابق الجمعة، بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فى "خطوة تاريخية ستسهم فى تعزيز الاستقرار والسلم فى المنطقة". وقال بيان رسمى إن الاتفاق يأتى استمرارا لجهود مملكة البحرين فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام فى جميع أنحاء العالم. وشدد المجلسان على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وتحقيق السلام العادل والشامل، وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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