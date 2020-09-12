عاجل.. مقتل 4 وإصابة 5 فى انفجار عبوة ناسفة برأس العين شمال سوريا

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، وقع الانفجار فى المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة تدعمها تركيا، حيث انفجرت العبوة الناسفة فى عبّارة أمام البريد فى سوق مدينة رأس العين، دون معرفة الجهة المسؤولة عن التفجير.

وتشهد مدينة رأس العين التى يسيطر عليها الاحتلال التركى والفصائل المسلحة الموالية، العديد من الانفجارات المتكررة، كان آخرها فى 27 أغسطس الماضى، حينما انفجرت دراجة نارية مفخخة عند مكتب البريد فى المدينة، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل.