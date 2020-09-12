أنور قرقاش: أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تُؤتِ ثمارها، ونبذ سياسة المحاور.

وتابع، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”بالرغم من أنه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار“.