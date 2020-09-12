القوات العراقية تقتل 4 من أهم قادة داعش

وقالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء، وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم، تمكنت من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "اثنين من القتلى كانا يرتديان أحزمة ناسفة"، وأن العملية نفذت فى منطقة الفرحاتية جنوب مدينة سامراء.

وتكثف القوات العراقية من عملياتها مؤخرا فى عدد من المحافظات ضد قيادات وعناصر التنظيم.