قرقاش : لا يمكن العودة للوراء والبدايات الجديدة تحمل فرصا حقيقية

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن التطورات المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط تعد مؤشرًا واضحًا نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤتى ثمارها، ونبذ سياسة المحاور.





وفى تعقيبه على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، كتب قرقاش عبر تويتر: "بالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء، إلا أن البدايات الجديدة تحمل فى طياتها فرصًا حقيقية، بعيدًا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والإزدهار". وأضاف: "أرى فى قراءتى للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضى، خاصة إن أخفقت فى تحقيق أهدافها". وشدد قرقاش على أن "الاختراق الاستراتيجى ضرورى للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، ومراجعة التوجه لا يعنى بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف".

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