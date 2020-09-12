الجيش اليمنى : مقتل 35 حوثيا بينهم قيادات بارزة شرق صنعاء

وفى بيان له، قال الجيش اليمنى إن معارك عنيفة اندلعت فى منطقة "الجفرة" وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرقى صنعاء، ما أسفر عن مقتل 35 عنصرا حوثيًا، بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة بنيران الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية.
كما أكد البيان أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من استعادة عربة "bmb"، إضافة إلى تدمير 3 دوريات تابعة للمليشيات الحوثية فى جبهة نجد العتق، شرقى صنعاء.
كما واصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها فى محافظة الجوف على جبهة النضود لليوم السادس تواليًا، فى إطار عملية عسكرية لتأمين مداخل مأرب النفطية من الهجمات الحوثية.
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