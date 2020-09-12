عاجل .. وفاة خال بشار الأسد بعد إصابته بفيروس كورونا

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، نعت أسرة مخلوف عميدها محمد، وهو والد رجل الأعمال المعروف رامى، الذى كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال فى سوريا.

ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف، زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالى، الذى تسلم عددا من المناصب فى حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة فى البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرًا للمصرف العقارى.