ليبيا تسجل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضح المركز، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أنه تسلّم أمس 1999 عينة من المختبرات المنتشرة فى عدد من المناطق، مؤكدا أن نتائج 1559 عينة جاءت سلبية، و440 إيجابية، موزعة إلى 281 حالة جديدة غير مخالطة، و159 مخالطة، مشيراً إلى أن إجمالى الإصابات بالفيروس بلغت 22 ألفا و348 حالة، فيما لا يزال 9 آلاف و849 منها نشطة، و12 ألف و100 معافى، و354 حالة وفاة.

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