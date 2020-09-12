الأدرن يسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 حالة شفاء





أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ فى المملكة اليوم السبت، منها 113 محلية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 3062 إصابة، كما تم تسجيل 72 حالة شفاء.

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