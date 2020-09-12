مجلس الأمة الجزائرى يصادق على مشروع التعديلات الدستورية

جاء ذلك فى جلسة علنية للمجلس اليوم برئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة وحضرها عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء).
وبلغ عدد الموافقين 127 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما لم يصوت أى عضو بالرفض.
كان المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى فى البرلمان) قد صوت بالإجماع بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم الخميس الماضى.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة لاقتراح تعديلات على الدستور الحالى للبلاد الذى تم إقراره فى 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها فى مارس الماضى، سلمت تقريرها للرئيس تبون.
وتسببت أزمة فيروس كورونا فى تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعى حتى يونيو الماضى، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم مقترحاتهم.
وعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديلات الدستورية المقترحة، يتبقى عرضها على الشعب فى استفتاء عام يجرى فى الأول من نوفمبر المقبل.
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