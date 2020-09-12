فيديو وصور .. مظاهرات حاشدة فى صنعاء تضامنا مع الأغبرى

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله قائد الأغبرى، فى الحادثة البشعة التى هزت الرأى العام اليمنى.





وحسبما أفادت قناة "الحدث"، يأتى هذا بعد بث اعترافات أربعة من المتهمين بالجريمة الوحشية، وسط اتهامات للميليشيات بالتلاعب بهذه الواقعة التى هزت اليمن وأثارت موجة تنديد عارمة.

وانطلقت التظاهرة الأكبر اليوم من منطقة السبعين بصنعاء نحو محكمة شرق أمانة العاصمة، التى أحيلت إليها القضية، مروراً بشارع القيادة، حيث محل الهواتف المحمولة مسرح الجريمة الوحشية.

وفى هذا المحل تعرض الأغبرى لأبشع أنواع التعذيب لمدة 6 ساعات متواصلة، حسب تسجيلات وثقت الجريمة.

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ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بالقصاص من المجرمين والالتزام بالشفافية وعدم محاولة طمس ملامح الجريمة، كما رفضوا التستر على أى مشارك فى واقعة القتل، ونددوا بتغييب المتهم الأول بالجريمة الذى ظهر فى التسجيل المصور حيث تم تجاهل الإشارة إليه أو التطرق لدوافع الجريمة.

وتحاول ميليشيا الحوثى إخفاء الجرائم التى يرتكبها عناصرها وقياداتها فى صنعاء والمحافظات التى تسيطر عليها، إلا أن التسريبات التى تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية وازدهار العصابات الإجرامية، رغم احترازات الميليشيا بعدم وصول الجرائم إلى وسائل الإعلام وعدسات الراصدين.

وكان الشاب عبد الله الأغبرى قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت فى صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريباً، وفقاً لما أظهره فيديو تداوله اليمنيون خلال الأيام الماضية، والخميس أعلنت نقابة المحامين اليمنيين تكليف فريق مكون من 11 محامياً للترافع عن قضية الأغبرى.