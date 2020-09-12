الأردن.. 5 إصابات بكورونا في مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين 

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم السبت بأنه منذ ظهور فيروس كورونا في الأردن، تأكدت إصابة 5 لاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق.

وأضافت أنه "من خلال البروتوكول المعمول به، تم نقل جميع اللاجئين الذين تم التأكد من إصابتهم بالفيروس إلى منطقة البحر الميت المعزولة، ويتم تعقب المخالطين ويطلب من أصدقائهم وعائلاتهم عزل أنفسهم".

وأعلنت المفوضية عن تخصيص مناطق للحجر الصحي والعزل الذاتي في مخيمي الزعتري والأزرق، وفي الوقت الحالي يتم إيواء العائلات التي كانت على اتصال بالأفراد الذين ثبتت إصابتهم هذا الأسبوع في هذه المواقع.

وأشارت إلى أن "التطورات التي حدثت هذا الأسبوع كانت مقلقة للجميع، ولكن بشكل خاص للاجئين الذين يعيشون في المخيمات والأماكن المزدحمة".