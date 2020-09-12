أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4106 إصابات و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وفحصت الوزارة خلال ذات المدة 18949 نموذجا، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ظهور الفيروس في العراق 1883048 نموذجا. وسجلت الوزارة أيضا 3887 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 221283 حالة. ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 286778 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 7941 وفاة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العراق يسجل 4106 إصابات و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.