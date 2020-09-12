الجيش اليمني يعلن مقتل 35 حوثيا في مواجهات شرق صنعاء 

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل 35 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش شرق صنعاء.
وأفاد بيان للجيش اليمني، بأنه "قتل أكثر من 35 عنصرا حوثيا، بينهم أربع قيادات ميدانية بارزة، بنيران أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء".
وأضاف أن "قوات الجيش سيطرت على عربة bmb، إضافة إلى تدمير ثلاث سيارات دورية تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق بالمديرية ذاتها".
وسبق أن سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين والقوات الحكومية في جبهة نهم الجبلية، التي تعد من أكثر الجبهات استنزافا لطرفي النزاع.
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