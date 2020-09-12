العراق يسجل 60 حالة وفاة و4106 إصابات جديدة بكورونا

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وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 794 وفاة و286778 إصابة، و221283 حالة شفاء.
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