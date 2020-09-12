العراق يسجل 60 حالة وفاة و4106 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 60 حالة وفاة و4106 إصابات بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 60 حالة وفاة و4106 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـــ 24 الماضية. وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 794 وفاة و286778 إصابة، و221283 حالة شفاء.

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