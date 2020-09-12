عاجل .. الجيش اللبنانى يطلق النار لتفريق محتجين قرب قصر الرئاسة

وقعت مواجهات اليوم السبت، بين الجيش اللبنانى وبعض الشباب من مجموعات الحراك المدنى على طريق القصر الجمهورى فى بعبدا، وذلك بعد أن حاول الشبان تجاوز الحاجز البشرى الذى يقيمه الجيش للفصل بين مظاهرة الحراك المدنى وتلك التى ينظمها أنصار "التيار الوطنى الحر" الذى أسسه الرئيس ميشيل عون، حسبما أفادت قناة "العربية".





وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، عمل الجيش على إبعاد المتظاهرين بالتقدم نحوهم، فيما قام البعض منهم برشق القوات بالحجارة والعصى وزجاجات المياه. وأشارت الوكالة إلى أن الهدوء ساد لبعض الوقت بين المناصرين للتيار الوطنى الحر الذين يقفون فى الجهة المؤدية الى القصر الجمهورى، والمتظاهرين القادمين من أمام قصر العدل.

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