عاجل .. الجيش اللبنانى يطلق النار لتفريق محتجين قرب قصر الرئاسة

وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، عمل الجيش على إبعاد المتظاهرين بالتقدم نحوهم، فيما قام البعض منهم برشق القوات بالحجارة والعصى وزجاجات المياه.
وأشارت الوكالة إلى أن الهدوء ساد لبعض الوقت بين المناصرين للتيار الوطنى الحر الذين يقفون فى الجهة المؤدية الى القصر الجمهورى، والمتظاهرين القادمين من أمام قصر العدل.
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