السفارة الأمريكية فى ليبيا : ندعم الحل السيادى لأزمة قطاع الطاقة

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم السبت، إن القوات المسلحة الليبية نقلت إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصى للمشير خليفة حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل فى موعد أقصاه 12 سبتمبر.





وحسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، أشارت السفارة فى بيان، إلى أن السفير ريتشارد نورلاند شدد فى مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على ثقة الولايات المتحدة فى المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالى من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأنّ ايرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبى.

ولفت البيان إلى نقل "القوات المسلحة العربية الليبية إلى الحكومة الأمريكية الالتزام الشخصى للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل فى موعد أقصاه 12 سبتمبر".

وأكد البيان ترحيب السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبى على أن الوقت حان لإعادة فتح قطاع الطاقة، فى الوقت الذى يعانى فيه الليبيون أزمة حادة فى قطاع الكهرباء، وكذلك التهديد الذى يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة فى البنية التحتية للطاقة الحيوية.

وشددت السفارة على أن الضمانات الموثوقة ستمكِّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها، مؤكدة أن فتح قطاع الطاقة سيمكن من تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة دعمها الكامل للأطراف الليبية فى سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبى سيادى لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبى.