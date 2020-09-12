السودان يشيد باستجابة مصر السريعة للمساعدة فى مجابهة أى انتشار وبائى محتمل

وقال وزير الصحة السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، فى تصريح فى مطار الخرطوم اليوم السبت أثناء استقبال شحنة جديدة من المساعدات المصرية، "اليوم يتواصل الجسر الجوى المصرى لمساعدة الشعب السودانى فى محنته"، معربا عن الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والشعب المصرى.

وأضاف، أن شحنة المساعدات اليوم أغلبها أدوية، ومبيدات للرش ومكافحة النواقل، متوقعا أن يتواصل التعاون فى الفترة هذه الفترة الحرجة.

من جانبه، قال القائم بالأعمال المصرى السفير نادر زكى، فى تصريحات فى مطار الخرطوم، إن ما نشهده اليوم هو تنفيذ فورى لما تم الاتفاق عليه بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ونظيرها السودانى الدكتور أسامة عبد الرحيم، من اتفاق على وضع خطة عاجلة لاحتواء أى ظهور محتمل لأى أوبئة ناتجة عن الفيضانات والسيول.

وأضاف: "هناك كمية كبيرة من الأدوية ومبيدات الرش ومستلزمات القضاء على نواقل المرض، وستنفذ الفرق المصرية الموجودة فى السودان عمليات الرش"، لافتا إلى أن رئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، الذى وصل إلى الخرطوم اليوم، سيُنسق مع الجانب السودانى مسألة وضع خطط تحرك الفرق المصرية فى المناطق الأكثر تضررا.

من جهته، قال الدكتور محمد جاد، فى تصريحات فى مطار الخرطوم الدولى، إن مصر مستمرة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم السودان الشقيق فى المحنة التى ألمت به.

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وأضاف: "نحن مع وزارة الصحة فى تواصل يومى مع وزارة الصحة السودانية للإطلاع على كل المتطلبات والاحتياجات ونتواصل على الأرض بالعمل عبر الفرق الطبية والوقائية الموجودة فى السودان، لتنفيذ كل الخطط سويا".

وأكد أن وزارة الصحة لديها خطة لدعم الشعب السودانى، ومنظومة الصحة فى السودان، ليس بالدعم اللوجيستى فقط، ولكن أيضا لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتقديم كل المساعدات فى مجال المنح الدراسية والتدريبية وكذلك علاج مصابى الثورية، مشددا على أن هذا التحرك والتواصل بين الوزارتين سيستمر، لأنه ليس مساعدات، ولكنه تأكيد على قوة الترابط بين شعبينا واستمرار العلاقة الوطيدة، التى تجمنا ليس عبر وادى النيل فقط، ولكنها أيضا عبر علاقة النسب والتاريخ بين الشعبين.

من جهته، قال الدكتور بابكر أحمد مقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية فى وزارة الصحة السودانية، إن المساعدات اليوم ضمت المطالب التى سُلمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها قبل أيام إلى الخرطوم.

وأضاف: "لا شك أن تلك استجابة فائقة السرعة، ونعجز عن الشكر لهذه الاستجابة التى أوفت بكل ما طلبناه، وهذا تعبير عن متانة العلاقة بين شعبينا وبين حكومتينا وبن وزارتى الصحة".

وتابع مقبول: "ما وجدناه من مصر من سند، نقدره تقديرا تاما، ونشكرهم على هذا الدعم اللامحدود، الذى استجاب لاحتياجاتنا التى رفعناها، وستكون خير معين لنا لمجابهة محنة الفيضانات التى ضربت البلاد، ولدرء مخاطر عديد من الأوبئة متوقع حدوثها، وما دام معنا أصدقاء ودولة شقيقة سنعبر هذه المحنة وننتصر".