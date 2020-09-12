السعودية : 27 وفاة و643 إصابة جديدة بكورونا

وبلغ إجمالى حالات الإصابة 325050 بعد تسجيل 643 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة التى لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 18974 حالة، منها 1343 حرجة، فى حين تم تسجيل 903 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين الى 301836 شخصاً.

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