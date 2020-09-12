عاجل .. انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لقوات التحالف فى العراق

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، فى نبأ عاجل لها، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لقوات التحالف الدولى، بقيادة أمريكا، مساء اليوم السبت، فى محافظة صلاح الدين بالعراق.





وفى سياق آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخميس الماضى، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها فى العراق إلى نحو ألفى جندى خلال فترة قصيرة جدا. وخلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكى الشهر الماضى عندما أفاد بأن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 فى العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

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