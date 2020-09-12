ميليشيات الحوثى الانقلابية تستهدف حيا سكنيا فى مأرب بثلاثة صواريخ

ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت ميليشيا الحوثى قد استهدفت -فى وقت سابق- حيا سكنيا فى مدينة مأرب بصاروخ بالستي، خلف قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال.

وقال شهود عيان، إن الصاروخ الذى سقط فى حى الشركات، أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا.

وتشن ميليشيا الحوثى بين الحين والآخر صواريخ باليستية تستهدف المدنيين فى محافظات اليمن، الآمر الذى يعد انتهاكا واضحا للقوانين الدولية.