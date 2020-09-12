المغرب يسجل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن عدد الوفيات بلغ 1553 بعد تسجيل 29 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 65867 بعد تعافى 1673.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا فى طور العلاج هو 17015، من بينها 252 حالة خطيرة.
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