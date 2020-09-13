رئيس الأركان السودانى يؤكد مساندة الجيش للمواطنين لتجاوز محنة الفيضانات

أكد رئيس هئية الأركان السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مساندة القوات المسلحة ووقوفها مع المواطنين لتجاوز محنة الفيضانات والسيول، مشيدا بجهود أهالى المناطق المتأثرة وصبرهم على الابتلاء.





وذكرت القوات المسلحة السودانية -فى بيان اليوم السبت- أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين تفقد المناطق والقرى المنكوبة بالسيول والفيضانات بولاية نهر النيل (وسط)، بغرض الوقوف على الأضرار، ومساعدة المواطنين المتأثرين بتقديم الدعم والسند. ووجه رئيس الأركان السودانى قيادة الفرقة الثالثة مشاة، باستكمال جهودها وتوزيع الدعم والمعينات المقدمة من قيادة القوات المسلحة لمواطنى القرى المتأثرة والمتمثلة فى مستلزمات الإيواء، والمواد الغذائية، وتوظيف الآليات والمعدات التى وفرتها القوات المسلحة لعمل المعالجات اللازمة. وتفقد رئيس الأركان السودانى، مدينة شندى وعددا من القرى على ضفتى النيل الشرقية والغربية.

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