الحوثيون يمنعون فريقا من المحامين من حضور جلسات التحقيق بجريمة الأغبرى

وقال فريق الإسناد الحقوقى المكون من سبعة محامين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه" جرى منعهم ، من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضى حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أى مسوغ قانونى وقاموا بإثبات ما حدث من قبله وإغلاق المحضر فى حينه".
وكانت ميليشيا الحوثى قد بثت فيديو لخمسة أشخاص متورطين باعترافات مجتزئة بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الأغبرى، كما وثقتها كاميرات المراقبة التى كشفت الجريمة، فى حين لم يتحدثوا عن أسباب الجريمة الوحشية وخلفيتها الأمر الذى وضع علامات استفهام.
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله قائد الأغبري.
وكان الشاب عبدالله الأغبرى (19 عاما) قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت فى العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريبا وفقا للفيديو الذى تداوله اليمنيون خلال الأيام الماضية.
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