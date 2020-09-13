أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 376 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات. وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالى حالات الوفيات 109 شخصًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.