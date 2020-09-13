التحالف العربي يستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء

نفذت مقاتلات التحالف العربي، فجر الأحد، غارات جوية، استهدفت مواقع وثكنات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية، لـ ”إرم نيوز“، إن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة ”الديلمي“ الجوية الواقعة شمال صنعاء.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قصف التحالف استهدف مواقع الحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية، ومحيط مطار صنعاء الدولي ومعسكر حي النهضة.

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وشملت غارات التحالف بحسب المصادر اليمنية أيضاً معسكر السواد في مديرية حزيز، و معسكر الصمع بمديرية أرحب.

كما استهدفت الغارات بحسب المصادر ذاتها، معسكر السواد في مديرية حزيز، و معسكر الصمع بمديرية أرحب.

وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر أمس قصفا مماثلا، كبد ميليشيات الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة، لا سيما على صعيد الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة.