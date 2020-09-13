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سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

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بسنت فاروق 2020-09-13 09:35 0 تبليغ

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وأعربت عن أملها فى أن يكون هذا التوجه الاستراتيجى الجديد، الذى اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبنى على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يجسد مبدأ الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس فى نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط وفى العالم أجمع.

وكان بيان أمريكى بحرينى إسرائيلى مشترك، أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

 

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