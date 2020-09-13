بعد 6 سنوات من الفراغ .. تونس تعين سفيرًا فى ليبيا

وقالت الخارجية التونسية فى بيان لها، اليوم الأحد، إن الرئيس التونسى قرر تعيين الأسعد عجيلى، سفيرًا لتونس لدى طرابلس، وذلك "فى إطار الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية".

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