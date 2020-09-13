سلطنة عمان ترحب بإتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أعربت سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن ترحيبها بالإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين مملكة البحرين وإسرائيل، برعاية الإدارة الأمريكية، في أعقاب قرار مماثل اتخذته الإمارات قبل نحو شهر تقريبا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، رحبت السلطنة بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل.

كما أعربت السلطنة عن أملها في "أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافدًا عمليًا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت إسرائيل والبحرين قد توصلتا إلى اتفاق سلام كامل لإقامة علاقات دبلوماسية وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني عن تقدير بلاده لمواقف الدول التي رحبت بإعلان البحرين وإسرائيل الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية.

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وأكد الزياني في لقاء مع قناة "سكاي نيوز" أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وأمنة".

وأضلف الزياني أن "اتفاق السلام خطوة من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية".

وقال الزياني إن "خطوة دولة الإمارات بشأن تعزيز السلام لاقت ترحيبا واسعا يعكس مكانة الإمارات دوليا، ونثمن جهود الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة".

وبدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تعمل على فتح سفارة لها في البحرين قريبا.

وأضاف المسئول للقناة 12 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تنفيذ ذلك في أسرع وقت ممكن.