البحرين ترد على تحريض إيران : موقفنا ثابت إزاء فلسطين

وردًا على الموقف الإيرانى الذى تضمن تهديدات مباشرة للمنامة، أكد وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، رفض بلاده لتلك التصريحات والانتقادات التى وجهتها طهران على خلفية معاهدة السلام التى تم الإعلان عنها أول أمس الجمعة.

وكانت الخارجية الإيرانية زعمت فى بيان لها، أن البحرين "ضحّت بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعوب".

وقال الزيانى فى مقابلة مع قناة "العربية"، إن البحرين بلد ذو سيادة يرفض التدخلات الخارجية فى شؤونه الخاصة، لافتًا إلى أن إيران قدمت الدعم للميليشيات لزعزعة استقرار وأمن المنطقة.

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كما جدد الزيانى التأكيد على موقف البحرين الثابت إزاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين، معتبرًا أنهما محورًا أساسيًا لتحقيق السلام.

وحث وزير الخارجية البحرينى على العمل لإنقاذ منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن السلام مرتبط "بتحقيق الأمن والازدهار للمنطقة".