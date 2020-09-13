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رئيس وزراء الصومال يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-13 12:24 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، ينافس خيرى فى هذه الانتخابات الرئيس الصومالى الحالى محمد عبد الله فرماجو، والذى تنتهى ولايته فى يناير المقبل. 

ويأتى إعلان خيرى ترشحه للانتخابات الرئاسية فى الصومال بعدما تمت الإطاحة به من منصبه كرئيس للوزراء فى تصويت لحجب الثقة قبل أسابيع، بعد توجيه اتهامات له ولحكومته بالفشل فى الاتفاق على مسودة دستور يمهد الطريق أمام انتخابات أكثر نزاهة. 

وكان خيرى الذى عرف بنشاطه فى مؤسسات المجتمع المدنى ودعم اللاجئين، تولى رئاسة الوزراء فى الصومال عام 2017.

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