فيديو .. الدخان يتصاعد من بقايا حريق مرفأ بيروت

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدر أمنى إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس، الذى عاود الاشتعال اليوم السبت، مضيفًا أن رجال الإطفاء الموجودين فى الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق، وأنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.

وبعدما نشرت وسائل الإعلام المحلية اللبنانية صورًا للحريق والدخان المتصاعد من المرفأ، طمأن رئيس الدفاع المدنى اللبنانى جورج أبو موسى، إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك الدخان المتصاعد.

وكان حريق اندلع فى المرفأ المدمر يوم الخميس الماضى، بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذى أتى على المرفأ ومساحة شاسعة من بيروت، ما أثار حالة من الفزع بين السكان الذين يعانون من صدمة انفجار مروع شهدته العاصمة اللبنانية يوم 4 أغسطس الماضى.