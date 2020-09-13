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شركة اتصالات إسرائيلية تجرى مفاوضات مع مزودى خدمات الهاتف فى البحرين

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عبير العدوى 2020-09-13 15:35 0 تبليغ

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وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المفاوضات تهدف إلى تقديم خدمات التجوال لعملاء مزودى الخدمات فى البحرين خلال زيارتهم لإسرائيل، وعملاء بيليفون الذين يزورون البحرين. 

ومن المتوقع أن يجرى توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، بعد غد الثلاثاء، فى البيت الأبيض، تزامنًا مع توقيع اتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمس الأول الجمعة، عن التوصل لاتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل، يهدف إلى تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح المنامة ثانى عاصمة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فى الآونة الأخيرة، بعد الإمارات.

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