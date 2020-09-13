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عاجل .. السعودية تسمح للخليجيين وحاملى التأشيرات بدخول البلاد

0 نشر
محمد بدر 2020-09-13 18:06 0 تبليغ

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وحسبما نقلت وكالة الأنباء صرح المصدر بأنه صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإ جراءات المتبعة قبل جائحة .

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