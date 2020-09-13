الأردن : 252 حالة اصابة جديدة بكورونا فى المملكة

وبين الدكتور جابر، خلال إيجاز صحفى اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، أن الحالات توزعت على 4 حالات من الخارج و 248 حالة محلية، بالإضافة إلى تسجيل وفاتين فى مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الاردنية، فيما تم تسجيل 50 حالة شفاء.
وأكد أن ارتفاع أعداد الإصابات يحتاج إلى زيادة الالتزام بالتباعد الجسدى وعدم التجمع وحضور المناسبات والتجمعات، مشيرًا إلى أنه ستتم مراقبة التجمعات ومحاسبة المخالفين.
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