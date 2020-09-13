العراق يسجل 3531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة العراقية، فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بتسجيل 73 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 8014.
فيما تم تسجيل 3422 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 224705 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين فى المستشفيات فى عموم العراق إلى اليوم 57590، منهم 546 يرقدون فى العناية المركزة.
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