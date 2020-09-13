المسمارى يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميلشيات والمرتزقة

وأضاف المسمارى، فى بيان له مساء اليوم الأحد، بأن القيادة العامة للجيش الليبى، تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الليبى فى تحقيق مطالبه.
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى على وقوف القيادة العامة للجيش الليبى إلى جانب الشعب فى سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن.
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